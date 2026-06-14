■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー1 中国（日本時間13日、中国）【日程＆結果】『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 女子は開幕無傷の4連勝、男子は12日に世界1位ポーランドと激突第3週は日本“大阪”開催ネーションズリーグの男子予選ラウンド第3戦で、男子日本代表（世界ランク6位）は中国（同31位）にセットカウント3−1で勝利し、開幕3連勝とした。この試合で解説を務めた元日本代表リ