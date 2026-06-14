◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。負傷のためチームから離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）に言及した。森保監督は遠藤の離脱を決断した経緯について「彼がプレー可能かどうか、