9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、きょう14日に放送されるテレビ朝日系バラエティー『日曜くりぃむ雑学』（後6：30）に出演する。【番組カット】雑学トークを楽しむ“華麗なる雑学一家”父・上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露するなど、さまざまな雑学を心から楽しむ同番組。父・上田と母・八木亜希子のもとに、自由奔放な長男・有田哲平、真面目な次