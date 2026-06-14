ここ数日は上空に流れ込む強い寒気の影響で、東日本や北日本のあちらこちらで雷雨となりました。きょう14日（日）は、上空の強い寒気は日本からは抜けていく見込みです。東日本や北日本は、昼間はおおむね晴れる所が多くなるでしょう。【写真を見る】上空寒気は日本から撤退東・北日本は洗濯外干しOK梅雨前線に近い西日本や沖縄・奄美で雨や雷雨に■きょうは西日本や沖縄・奄美で梅雨空きょう14日（日）日中から夕方は、東日本