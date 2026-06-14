ロンドン郊外のスタンステッド空港に到着した高市首相＝13日（共同）【ロンドン共同】高市早苗首相は13日（日本時間14日）、チャーター機で英国・ロンドン郊外のスタンステッド空港に到着した。14日にロンドンでスターマー首相と会談する。会談では、中国を念頭に、重要鉱物の輸出規制などの経済的威圧に懸念を示し、供給網強化の重要性を確認する見通し。エネルギーを柱とした経済安全保障に関する共同声明も発表する方向だ。