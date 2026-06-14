俳優の大地真央（70）が、きょう14日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演する。初舞台から52年を数え、退団後も表舞台に立ち続ける“キセキの70歳”の生き方をたどり、自らが追い求め続ける“コメディエンヌ”としての姿勢について明らかにする。【番組カット】山崎育三郎＆井桁弘恵にプレゼントする大地真央番組では、普段の大地の様子に迫るべく、結婚19年目を迎えた12歳下の夫・森田恭通が