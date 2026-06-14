7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜後10：00）に俳優ののん（32）が出演することが発表された。フジ連ドラ出演は14年ぶりとなる。【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧