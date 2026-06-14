藤井 風にとって、28歳はキャリアの大きな転換点だったと言えるだろう。デビュー当初から唯一無二の存在感を放ってきた藤井だが、この1年は、グローバルなアーティストとしての歩みをさらに進めた期間だった。 そんな藤井が、本日6月14日に29歳の誕生日を迎えた。 （関連：【映像あり】藤井 風、世界最大級の音楽フェス出演！「Okay, Goodbye」現地ライブ映像会場） ■グローバルに広がる軌跡、