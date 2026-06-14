犯罪捜査に使われるDNA型情報について、法整備を求める市民団体が、13日、名古屋で結成されました。 【写真を見る】犯罪捜査に使われる「DNA型情報」の法整備を求める市民団体が名古屋で結成 弁護士らでつくる「DNA型情報の法制化を求める会」は、警察が犯罪捜査に使うDNA型情報について法整備の実現を目指して結成されたもので、名古屋で行われた総会にはおよそ100人が参加しました。 総会では1999年に妻を殺害され、DNA型の一