歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が13日、インスタグラムを更新。紋付きはかま姿のモノクロショットに反響が寄せられている。團十郎は「このたび、ルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年を記念した書籍『REBONDS』に参加することになりました」と報告。紋付きはかま姿で、ルイ・ヴィトンのモノグラムのサッカーボールを手にするモノクロ写真を公開した。そして「1998年のサッカー・ワールドカップの際に初刊行された書籍