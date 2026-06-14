女優の安達祐実（44）が13日、インスタグラムを更新。舞台稽古での疲労ぶりを投稿した。投稿では、グレーの服を着て机にもたれかかるようにして休んでいる姿を公開。舞台「シャープさんフラットさん」の稽古について「稽古の日々夕飯食べるのも忘れて寝落ち」とつづった。疲れ切った様子が伝わる写真とともに、舞台稽古の忙しさを報告した。この投稿に「日々のお稽古お疲れさまです」「肌キレイかわいすぎます」「寝顔可愛いで