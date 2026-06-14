三田寛子が13日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助の結婚の内祝いを届けるため博多を訪れたことを報告した。子育て中の地方公演について振り返り、「新米母として子育て中地方公演は特に大変でした。子連れ移動中も無事着いても主人は芝居に集中させなきゃならない。次々に問題は山積みで必死でした」とつづった。そして「みなさまのおかげで息子達は大きくなりました」と、「博多座に出演時には旅先で赤ちゃん連れの私を離乳