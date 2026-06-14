元保健室の先生で、ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のENAが13日までにインスタグラムを更新。格闘技エンターテイント「BreakingDown」の大会に華を添える「Breaking Girl」に新加入したことを報告した。ENAは「このたび、Breaking Girlに新加入いたしました！」と報告。「初めてのことばかりでドキドキしていますが、大会を盛り上げられるよう精一杯頑張ります」と思いをつづり、「いよいよ明日は記者会見です。みなさま、