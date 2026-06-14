◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人は今季初出場のリチャードが２回、西武先発の隅田から勝ち越しソロ。これまで通算５打席の対戦で４打数ノーヒットの３三振（１四球）だった投手から、初めて打った安打が貴重な一打になった。スコアは２―１。これで１点差の試合は５月５日のヤクルト戦から７連勝だ。セ・リーグの６チームで１点差の勝敗を見ると（カッコ内は交流戦の勝敗）