◆米大リーグブルージェイズ―ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、０−０で迎えた３回２死の第２打席に、２試合連続となる左翼へ１５号先制ソロを放った。２ストライクと追い込まれた後の３球目、見送ればボール球となる内角高め、球速９８・４マイル（約１５８・４キロ）