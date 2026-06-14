昨年9月に第1子出産を発表した元NGT48のタレント荻野由佳（27）が13日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。荻野は「今日は暑かった〜〜あれ、梅雨は、、、？」とつづり、黄色のショッパーを肩に掛けたグレーのノースリーブのミニワンピース姿を披露した。この投稿に「由佳さんめっちゃお綺麗ですよ」「今日も美しい笑顔をありがとう」などのコメントが寄せられている。