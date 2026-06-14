女優の横山めぐみ（５６）がハワイから帰国し、ニューヘア姿を披露した。１４日までにインスタグラムで「東京に帰ってきました」と報告。「ハワイの水は昔より良くなった気がしてたけれど日差しかな潮風かな長く滞在するとやっぱりダメージがあるようで日傘はさしてたんですけどね」と感想を述べた。続けて「興味があったレイヤーカットをしてもらいましたフロントレイヤーカットって言うのかな」とつづり、バッサリ