◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、２回２死までを５者連続アウトで抑え、試合をまたいで２７者連続アウトの”完全試合”を達成した。５月２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦から３登板連続で白星を手にしてこの日を迎えた山本。前回登板の６日（同７日）の本