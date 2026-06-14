タレント小倉優子（42）が13日、インスタグラムを更新。最近の衣装コーデ4パターンを公開した。投稿では、ニットのトップスにパンツを合わせた体育座りのショットをはじめ、複数の衣装を着用した写真やイヤリングやパンプスの写真を披露。1枚目の体育座りポーズについて「なぜか体育座りです笑」とコメントし、トップスやパンツやジュエリー、靴のブランドまで詳細に紹介した。白×ブルーのニットにデニムのワンピースコーデや、白