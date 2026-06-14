ホワイトソックス戦の1回、14号となる先頭打者本塁打を放つドジャース・大谷＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは13日、各地で行われ、左膝に炎症があり前日欠場したドジャースの大谷はシカゴでのホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で2試合ぶりに出場し、一回に今季14号となる先頭打者本塁打を放った。出場3試合連発。ここまで6勝4敗の山本が先発した。ブルージェイズの岡本はヤンキース戦に「3番・三塁」で出場し