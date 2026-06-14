【アムステルダム共同】天皇、皇后両陛下は13日午後（日本時間14日未明）、最初の公式訪問国オランダの首都アムステルダム郊外にあるスキポール空港に政府専用機で到着された。歓迎を受けた後、宿泊先となる王室の離宮ヘット・アウデ・ロー城に向かった。オランダ訪問はウィレムアレクサンダー国王の即位式に参列した2013年以来で即位後初。ヘット・アウデ・ロー城はアペルドールン市にあり、滞在は国王夫妻の招待による。皇