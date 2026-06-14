グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が13日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて「ミセスさんの？招待？」について言及した。澄田は「お一つのんなんかね？？あんまりにもメッセージが来るから」と書き出し「ミセスさんの？招待？なんでそんなに気なるのか分からないけど、その日私はドラマのお仕事してたよ！！」と明かした。澄田は山口県出身。原宿でスカウトされ、19年2月にアイドルグループ「Wild Bunny」