名古屋大学の学園祭「名大祭」で、13日に予定されていた自衛隊の出展が、急遽中止されたことが分かりました。 中止されたのは、13日に予定されていた災害対応などに関する自衛隊の展示です。 名大祭実行委員会によりますと、12日、大学の教職員組合から「本質的に軍事組織である自衛隊の一面的な宣伝活動にあたる」などとして、展示の中止を求める声明が出たほか、この声明を受け大学側からも安全上の懸念が示されたため、実行委