軟式野球大会の県予選に初優勝し喜ぶ藤沢市選抜ナイン＝５月３１日、横浜市（チーム提供）「東日本少年軟式野球大会」（水戸市スポーツ振興協会主催）の５月の県予選で、初出場した藤沢市内の中学生選抜が優勝した。８月の決勝トーナメントに県代表として出場する。５月２４、３１の両日に横浜市内で開かれた計７試合に各地区の代表８チームが出場。横浜、平塚、伊勢原市の選抜チームを破った。メンバーは藤沢市内の中学校で