◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）鋭く落ちるスプリットにバットが空を切る。巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は力をたぎらせハッスルした。「思い切って腕を振って、（捕手を）信じて投げた結果」。６回１死で、初回に安打を許したカナリオを３球三振。４月１７日・ヤクルト戦（神宮）以来、約２か月ぶりの勝利をつかむと、うれしそうに頬を緩ませた。初回に２安打を浴