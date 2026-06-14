◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ブラジル―モロッコ（１３日、ニューヨーク／ニュージャージー競技場）史上最多６度目の優勝を狙うブラジルは、１次リーグＣ組初戦でモロッコと対戦。先発メンバーが発表された。３４歳ＦＷネイマールはベンチからも外れた。ＦＩＦＡが発表したメンバー表には負傷中であることを示す「Ｉ」のマークが付記された。代表メンバーに滑り込んだレジェンドは、右ふくらはぎを痛めて別メニュー