演歌歌手の杜このみが、有名力士の夫とフランスを訪れている様子をアップした。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「実は…パリに来ています」と明かす。夫の小結・高安（田子ノ浦）が参加している大相撲のパリ公演に帯同したそうで「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました。本当にありがたいです」と感謝。「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出