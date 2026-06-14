【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 6月14日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは小倉優子とKANO（＠one five）。KANOは「実家では近所の方々と野菜の物々交換をしていたんです。私もご近所さんがいないと寂しいかなって思います」と話し、トークでは“ご近所付き合い”が話題に。 ©ABCテレビ 山とともに生き、自然の豊かさに感謝しながら暮らす山口県