◎“シティーボーイ”を自任する新潟県出身のDeNA・加藤バッテリーコーチは、その理由として「地元は新潟駅から車で30分ぐらいだしさ。そうだ、近くに免許センターだってあるし！」と力説。聞いてるだけだと都会だとは思えないんですが…。◎楽天・鈴木大はノースリーブで練習する石原を見て「まだ、そこまで暑くないだろ」。巻き返しに燃えている…いや、単なる暑がりのようです。