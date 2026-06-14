クリーブランド・キャバリアーズのジェームズ・ハーデンが、武器の不法所持に関する軽犯罪の容疑で逮捕されたことが明らかになった。現地メディア『AP』などが報じている。 報道によると、ハーデンは6月14日（現地時間13日、日付は以下同）の午前3時41分頃、テキサス州ヒューストンで身柄を拘束された。ハリス郡の裁判所記録では、ハーデンが所有する車両の座席上に拳銃が置か