◇交流戦巨人2―1西武（2026年6月13日ベルーナD）10日の楽天戦で右脇腹に死球を受けた巨人・佐々木が西武戦を欠場した。橋上監督代行が「今朝になって患部に痛みが出てきたっていうことなので」と説明。11、12日の試合はフル出場していた。この日はグラウンドに姿を現したが全体練習には加わらずに、その後、病院で検査を受けた。出場選手登録抹消について橋上監督代行は「結果が出次第」と診断を待って判断する。