大会期間中、世界各国のユニホームが渋谷に集まる。渋谷PARCOではサッカー専門古着店「Bastone（バストーネ）」などによる、ポップアップイベント「RiseUpfortheCup」が7月20日まで開催されている。目玉は今大会出場48カ国のユニホームの展示。1994年米国大会から今大会まで、全出場国の新旧ユニホームが展示される。キュラソー、カーボベルデなど入手困難な初出場国は、世界のコレクターのつてをたどり入手。同社の遠