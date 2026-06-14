◇交流戦ヤクルト1―8ソフトバンク（2026年6月13日みずほペイペイD）ヤクルト・塩見が「4番・右翼」で先発し、2回に先制ソロを放ったが、腰の張りのため直後の守りから交代した。チームは代償の大きい本塁打のみの1点で終わり、8失点で大敗した。池山監督は試合前から報告を受けていたと言い「あのベース一周する姿が物語っている」と悪化が見えたために交代を決断した。2度の左膝の手術から復帰し、5月30日に今季初出場