◇交流戦巨人2―1西武（2026年6月13日ベルーナD）巨人・ウィットリーが6回3安打1失点で2勝目を挙げた。初回に失点したが「（捕手の）大城に呼ばれて“スプリットを増やしたい”と（提案された）」と立ち直った。4月17日ヤクルト戦以来の白星に「うれしい」と笑顔。初のベルーナドームに「お客さんの雰囲気も良かったし、選手に凄くエネルギーを与えてくれる球場」とご満悦だった。