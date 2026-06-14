サッカーW杯の日本代表戦で、15日の初戦オランダ戦のNHK中継などで元日本代表・本田圭佑（40）の解説が注目を集める中、そのモノマネで知られるじゅんいちダビッドソン（51）が魅力を語った。「本田さんの発言は無回転。NHKでも自由な発言に期待したい」。小細工も遠慮もない発言は、代名詞の無回転シュートさながら。前回カタール大会はABEMAで「4番穴やぞ！」などと言い放つ一方、後輩選手を“さん付け”する丁寧さも。破壊