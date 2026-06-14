女優の中村玉緒さん（享年86）の訃報から一夜明けた13日、親交の深かった明石家さんま（70）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」で故人をしのんだ。2人はTBSの正月特番「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかスペシャル」などで共演。さんまは玉緒さんを「お母さん」と呼び、慕っていた。「最後まで笑いの神が棲み着いていた。お母さんどうもありがとう。感謝しかない」と思いを口にした。