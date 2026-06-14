◇交流戦西武1―2巨人（2026年6月13日ベルーナD）交流戦の初優勝を目指す西武は痛い敗戦を喫し、自力での優勝の可能性が消滅した。交流戦首位から3位に後退。残り2戦を連勝しても、ソフトバンク、日本ハムの上位2球団の敗戦待ちとなる。連勝が6でストップした西口監督は「（打線が）なかなか攻略できなかったですね」と悔しさをにじませた。22年以来4年ぶりに巨人戦に先発した隅田は、13三振を奪い、2失点完投も報われな