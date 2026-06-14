上半期のJRA・G1を締めくくる「第67回宝塚記念」は近年まれに見る好メンバーが仁川に集結。熱い戦いが期待できそうだ。大阪杯、天皇賞・春を連勝して史上初の春古馬3冠を狙うクロワデュノールに◎を託す。歴代最多36万6039票でファン投票1位に選ばれた。今年初戦の大阪杯は早め進出する形で逃げ粘るメイショウタバルをねじ伏せた。前走天皇賞・春は初めて起用する3200メートルで力むシーンはあったが、早め先頭から後続の追い