◇交流戦ロッテ6―16DeNA（2026年6月13日ZOZOマリン）ロッテの田中は球威、制球とも精彩を欠き、自己最短の1回1/3でKOされて7失点。チームは今季ワーストの16失点で大敗を喫した。前日にようやく勝率を5割に戻し、貯金をもくろんだ試合だっただけに、サブロー監督は「みんなで頑張ってきた試合でこうなってしまった。がっかりした」と厳しかった。田中は5敗目となり「こういう展開になってしまい申し訳ない」と悔しが