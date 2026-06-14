文化放送は日本代表の全試合を中継する。15日のオランダ戦、26日のスウェーデン戦の実況を担当する同局の長谷川太アナウンサー（60）は「想像力で楽しむサッカーを堪能して」と呼びかけている。普段は野球中継「ライオンズナイター」を中心に実況しているが、98年フランス大会から5大会の実況を担当してきた。「想像力をかき立てるようにドラマチックな実況でリスナーとの歓喜の瞬間を分かち合いたい。それでも映像がない分、