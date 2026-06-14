◇交流戦楽天0―2広島（2026年6月13日楽天モバイル）楽天の黒川が小児がんと闘う子供たちと家族計30人を広島戦に招待。試合前に記念撮影などで交流し、サインボールをプレゼントした。小学6年時の担任の子供が小児がんで亡くなっており、「何不自由なく野球ができていることに感謝して、明るくプレーしている姿を見せられるように頑張りたい」と語った。