◇交流戦楽天0―2広島（2026年6月13日楽天モバイル）楽天打線が森下の前に今季最少の散発2安打で10度目の零敗。早川が5回7安打2失点と粘投したが、連勝が2で止まり、再び自力優勝の可能性が消滅した。3打数無安打に倒れた浅村は「全ての球種でカウントが取れる。ずっといいカウントで進められてしまった」と脱帽。塩川監督代行は「いいピッチャーを捉え切れないのが、うちの課題の一つ。この負けを次にどう生かすのか