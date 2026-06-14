10日に開幕したネーションズリーグ（VNL）2026男子。男子日本代表は予選ラウンド第1週の中国ラウンドでウクライナ代表、ポーランド代表、中国代表、スロベニア代表と対戦する。 中国ラウンドの最終4戦目で戦うのがスロベニア。今回はそのスロベニアについて解説していく。 スロベニア代表の特徴 スロベニア代表を一言で表すなら「王者キラー」だ。 最強国のフランス代表（五輪2連覇）とポ