◇交流戦巨人2―1西武（2026年6月13日ベルーナD）試合前はいつものようにナイーブになっていた。巨人・リチャードは12日に昇格し、今季初めてスタメンに名を連ねた。「隅田いいピッチャーだしな。打てたらいいんだけどな」。同点の2回1死。今季初打席に立つと迷いは消えた。1ボールから低めに投じられた148キロ直球をフルスイング。今季の1軍初スイングだ。左翼席へ決勝ソロを運ぶ。「隅田から打てたっていうのはちょっ