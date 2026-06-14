近年の宝塚トレンドは「連勝中の馬」。過去5年の当レースで該当馬は【2・2・2・3】の成績。23年は連勝中だった3頭が1〜3着を占めた。また、21年7番人気ユニコーンライオン、23年10番人気スルーセブンシーズはマイユニバースと同じ3勝クラス→重賞を連勝し、宝塚記念で2着。勢いはグランプリの大舞台でも通用することを証明している。今年はマイユニバースの他に、クロワデュノールも連勝中で参戦。