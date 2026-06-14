クロワデュノールの前走は8キロ減だったが、大阪杯に比べて重厚感のある体つき。落ち着いて周回を重ねて、精神面の強さが光っている。メイショウタバルの前走は馬体減だったが、すっきり仕上がっていた。外めをテンポ良く周回し、柔軟さがある。ダノンデサイルの直近国内3戦は全て2人引きだが、イレ込むことはなく、活気がある。昨秋ジャパンC当時に比べると、前走時はボリュームが増してきた。ミュージアムマイルは今季初戦で