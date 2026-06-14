◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）リチャードはベンチの期待に見事に応え、最高の結果を出した。しかも最初の打席のファーストスイングで。２回１死、隅田の１ボールからの２球目、インコース低めのストレートを左翼スタンドへ運んだ。隅田とはソフトバンク時代の２４年５月以来、６打席目の対戦だという。約２年ぶりとなると互いに相当、印象も変わってきているはず。加えてファー