【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。＊＊＊前人未到の５大会連続Ｗ杯に臨むＤＦ長友佑都も、本番へ全開モードに突入した。「４年間、カタールＷ杯で悔しい思いをして、ここまでふつふつと沸き上がる思いでやってきたので。もちろん苦しいこともありま