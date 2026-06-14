◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。３点のリードをもらって上がった１回裏のマウンド。先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振を奪った。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三