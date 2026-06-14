24年ダービー以来、国内G12勝目を狙うダノンデサイルは坂路を軽快なフットワークで駆け上がった。安田師は「特に求めているものはなく、いつもの雰囲気です」と自然体を強調する。普段から「1週間トータルで競馬に持っていけるように」と話しており、最後まで抜かりなく精神面を整えた。大阪杯3着から巻き返しへ状態は万全だ。